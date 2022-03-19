Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings резко понизило свой прогноз по росту экономики Армении.

«Сдерживающие факторы, связанные с конфликтом в Украине и санкциями в отношении России, заставили нас резко пересмотреть наш прогноз роста на 2022 год в сторону понижения до 1,3% (ранее агентство прогнозировало рост на 5,3%), поскольку рост экспорта, особенно в Россию, остановился, а объем денежных переводов снижается», - сообщается на сайте агентства.

Fitch прогнозирует, что рост ВВП Армении вернется к 4,2% в 2023 г., что отражает благоприятные перспективы внутренних инвестиций и ожидаемый положительный вклад чистой торговли.

В сообщении отмечается также, что на долю России приходилось 28% экспорта товаров, 37% импорта и 40% туристических посещений, прямых иностранных инвестиций и денежных переводов в Армению по состоянию на 2021 год.

«Непосредственное влияние резкого повышения цен на природный газ будет ограниченным, учитывая, что Армения зафиксировала цены на импорт газа с Россией по состоянию на декабрь 2021 года на несколько лет. Некоторое нарушение торговых отношений, вероятно, связано с потерей корреспондентских отношений с российскими банками, работающими в Армении. Глубокая рецессия в России и сильное обесценивание российского рубля ударят по армянскому экспорту», - говорится в обзоре.

Экономический рост Армении в госбюджете на 2022 год предусмотрен в размере 7%, инфляция заложена на уровне 4% (+1,5%).

ЦБ Армении в марте ухудшил прогноз роста экономики страны на 2022 год с предыдущих 5,3% до 1,6%.