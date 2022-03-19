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СНГ 19.03.2022 15:11

Лукашенко: Путин как никогда в форме

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что глава России Владимир Путин находится в отличной форме, в том числе физической.

«Мы в дружеских отношениях. Я абсолютно посвящен во все детали, насколько это возможно - и государственные, и личные. Мы много раз встречались и будем встречаться. В любое время. В этом нет никаких проблем. Если вы думаете, что президент Путин физически не здоров или что что-то случилось... Он, как у нас говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах. Он абсолютно нормальный и адекватный человек», - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, обнародованному в субботу телеканалом «Беларусь-1».

Слухи о проблемах со здоровьем президента РФ распространяются Западом, чтобы подорвать доверие к Путину, отметил Лукашенко.

«Пусть Запад выбросит из головы (...) эту выдумку. Путин как никогда адекватен, он как никогда в форме. Он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой конституции. А, согласно новой конституции, у них большие полномочия сейчас у правительства и у парламента. У президента стало меньше полномочий, он их полностью осуществляет. Это вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый. Он спортсмен. Все разговоры - это для того, чтобы внутри России подорвать доверие к президенту. Не получится», - подчеркнул президент Беларуси.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЛУКАШЕНКО, ПУТИН


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