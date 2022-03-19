Лукашенко: Путин как никогда в форме

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что глава России Владимир Путин находится в отличной форме, в том числе физической.
«Мы в дружеских отношениях. Я абсолютно посвящен во все детали, насколько это возможно - и государственные, и личные. Мы много раз встречались и будем встречаться. В любое время. В этом нет никаких проблем. Если вы думаете, что президент Путин физически не здоров или что что-то случилось... Он, как у нас говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах. Он абсолютно нормальный и адекватный человек», - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, обнародованному в субботу телеканалом «Беларусь-1».
Слухи о проблемах со здоровьем президента РФ распространяются Западом, чтобы подорвать доверие к Путину, отметил Лукашенко.
«Пусть Запад выбросит из головы (...) эту выдумку. Путин как никогда адекватен, он как никогда в форме. Он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой конституции. А, согласно новой конституции, у них большие полномочия сейчас у правительства и у парламента. У президента стало меньше полномочий, он их полностью осуществляет. Это вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый. Он спортсмен. Все разговоры - это для того, чтобы внутри России подорвать доверие к президенту. Не получится», - подчеркнул президент Беларуси.
Президент Азербайджана поздравил тунисского коллегу с Днем независимости
Азербайджан успешно реализует план "большого возвращения" в Карабах - Алиев
Баку и Берлин обсудили расширение сотрудничества в области энергетики
Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий
Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году
Заявка на прокачку газа через Украину в субботу держится на максимуме
Из Баку в Киев отправлено более 30 тонн гумпомощи
Рейс из Баку в Стамбул задержали из-за сильного снегопада
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 468,1 млн - университет Хопкинса
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров