Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об обеспечении деятельности Центра коммерциализации и трансфера технологий при Агентстве интеллектуальной собственности, в котором утверждены его устав и структура.

Текст документа в субботу опубликован на сайте кабинета министров Азербайджана.

Согласно распоряжению, уставной фонд центра определен в размере 100 тысяч манатов.

Асадов поручил Агентству интеллектуальной собственности в течение месяца назначить членов наблюдательного совета и директора центра, утвердить фонд оплаты труда, штат и зарплату сотрудников.

Р.Керимов