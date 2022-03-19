Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об обеспечении деятельности Центра коммерциализации и трансфера технологий при Агентстве интеллектуальной собственности, в котором утверждены его устав и структура.
Текст документа в субботу опубликован на сайте кабинета министров Азербайджана.
Согласно распоряжению, уставной фонд центра определен в размере 100 тысяч манатов.
Асадов поручил Агентству интеллектуальной собственности в течение месяца назначить членов наблюдательного совета и директора центра, утвердить фонд оплаты труда, штат и зарплату сотрудников.
Р.Керимов
Президент Азербайджана поздравил тунисского коллегу с Днем независимости
Азербайджан успешно реализует план "большого возвращения" в Карабах - Алиев
Баку и Берлин обсудили расширение сотрудничества в области энергетики
Из Баку в Киев отправлено более 30 тонн гумпомощи
Рейс из Баку в Стамбул задержали из-за сильного снегопада
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 468,1 млн - университет Хопкинса
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Лукашенко: Путин как никогда в форме
Рогозин сообщил о планах США отключить Россию от GPS
Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию: иметь ядерное оружие - Лукашенко
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров