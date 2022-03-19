Лавров выступил за облегчение процедуры возвращения соотечественников в Россию

Репатриация в Россию должна быть оформлена законодательно, этот процесс должен быть максимально упрощен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я считаю, что репатриацию надо обязательно оформить законодательно, соблюдя формальности и необходимые юридические нормы, но обязательно это надо сделать - радикально облегчить возможность вернуться в Россию или просто приехать жить в Россию тем, кто ощущает себя россиянином», - сказал Лавров в ходе общения с участниками финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

Он отметил, что также идет дополнительная проработка действий, которые можно предпринять для облегчения возможности въезда в Россию соотечественников.