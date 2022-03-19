NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз

По случаю праздника Новруз решением акционера международной группы компаний NEQSOL Holding в Фонд “YAŞAT” были перечислены средства в размере 500 тысяч манатов. Средства были выплачены компаниями Bakcell и Norm, входящими в состав холдинга.
NEQSOL Holding придает большое значение выделению этих средств накануне праздника Новруз в соответствии с традициями и национальными ценностями азербайджанского народа. Эти средства окажут дополнительную поддержку для дальнейшего усиления социальной защиты жертв военных действий, а также семей шехидов.
Фонд “YAŞAT” был учрежден Указом Президента Азербайджанской Республики. Средства Фонда предназначены для лечения раненых в ходе борьбы за восстановление территориальной целостности Азербайджана, психологической поддержки им и семьям шехидов, а также для финансирования затрат, связанных с улучшением жилищных условий, и других социальных нужд.
NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в восьми странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.
NEQSOL Holding поздравляет азербайджанский народ с наступающим праздником Новруз, желает благополучия и дальнейшего развития.
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