Утверждено положение о временном реестре строений на освобожденных территориях Азербайджана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в субботу подписал постановление о создании временного реестра строений на освобожденных территориях страны и об утверждении «Положения о временном реестре строений на освобожденных территориях».
Текст документа опубликован на сайте кабинета министров страны.
В постановлении Асадов поручил министерствам экономики и культуры в течение месяца передать государственному комитету градостроительства и архитектуры информацию, отражающую результаты инвентаризации, проведенной в соответствии с президентским указом от 29 октября 2020 года «Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджана».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 12 августа 2021 года указ о создании временного реестра строений на освобожденных от оккупации территориях страны.
Согласно документу, реестр создается на базе результатов инвентаризации, проведенной в соответствии с президентским указом от 29 октября 2020 года «Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджана». Целью создания такого временного реестра является учет информации о текущем состоянии строений на освобожденных территориях и происходящих в них изменениях, а также обеспечение гибкой координации госорганов (учреждений) в сфере сноса зданий.
Составлением и ведением реестра будет заниматься госкомитет градостроительства и архитектуры.
Р.Керимов
Проверена боеготовность воинских частей, дислоцированных в Шуше и Гадруте
Азербайджанский спецназ отработал в Нахчыване засаду и штурм в сложных зимних условиях
Президент Азербайджана поздравил тунисского коллегу с Днем независимости
Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий
Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году
Заявка на прокачку газа через Украину в субботу держится на максимуме
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
Из Баку в Киев отправлено более 30 тонн гумпомощи
Лавров заявил, что поведение Запада подтверждает его ненадежность как экономического партнера
Болгария не будет направлять вооружение Украине - премьер
Лавров заявил, что у РФ нет «шкурных» интересов в свете возможного выхода Ирана на рынок нефти
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров