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19.03.2022 16:46

Утверждено положение о временном реестре строений на освобожденных территориях Азербайджана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в субботу подписал постановление о создании временного реестра строений на освобожденных территориях страны и об утверждении «Положения о временном реестре строений на освобожденных территориях».

Текст документа опубликован на сайте кабинета министров страны.

В постановлении Асадов поручил министерствам экономики и культуры в течение месяца передать государственному комитету градостроительства и архитектуры информацию, отражающую результаты инвентаризации, проведенной в соответствии с президентским указом от 29 октября 2020 года «Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджана».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 12 августа 2021 года указ о создании временного реестра строений на освобожденных от оккупации территориях страны.

Согласно документу, реестр создается на базе результатов инвентаризации, проведенной в соответствии с президентским указом от 29 октября 2020 года «Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджана». Целью создания такого временного реестра является учет информации о текущем состоянии строений на освобожденных территориях и происходящих в них изменениях, а также обеспечение гибкой координации госорганов (учреждений) в сфере сноса зданий.

Составлением и ведением реестра будет заниматься госкомитет градостроительства и архитектуры.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, АСАДОВ


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