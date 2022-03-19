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СНГ 19.03.2022 17:05

РФ остается открытой к сотрудничеству с Западом, но не будет сама выступать с инициативами - Лавров

Россия остаётся открытой для сотрудничества с Западом, однако сама не собирается проявлять инициативу, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми и к сотрудничеству с любыми странами, включая западные, хотя в условиях, когда Запад так себя повёл, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами. Посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который они себя загнали, из тупика, в который они загнали свои так называемые ценности, свои принципы свободного рынка, неприкосновенности частной собственности, презумпцию невиновности. Все это растоптано. Ими самими», - сказал Лавров, выступая на финале трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

«И конечно же, уже многие страны начинают чесать голову и задумываться, как им дальше потихонечку отползать от доллара в международных расчетах, потому что сегодня вот так получилось, завтра кто-то ещё может не понравиться», - сказал министр.

Он продолжил: «они же по всему свету направляют своих дипломатов, послам поручают в каждой стране требовать прекращения сотрудничества с Россией, а там будут санкции. Причём ладно когда по маленьким странами такая работа ведётся, но когда с такими ультиматумами и требованиями обращаются к Китаю, Индии, Египту, Турции, - ну это уже, наверное, у наших американских коллег потеря чувства реального, либо совсем уже захлестывающий все нормы комплекс полноценности, сверхполноценности».

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Тэги: РОССИЯ, ЗАПАД, ЛАВРОВ


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