Лавров заявил, что США «держат за руку» делегацию Украины на переговорах с РФ

Соединенные Штаты «держат за руку» украинскую делегацию на переговорах с Россией, не позволяя Киеву соглашаться на минимальные требования, выдвигаемые Москвой, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы всегда были за дипломатическое решение любых проблем, и по ходу боевых действий, когда Зеленский предложил переговоры, наш президент согласился, переговоры идут. Хотя украинская делегация, по большому счету, начала их с отбывания номера, как говорится, но потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны», - сказал Лавров, выступая на финале трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

«Но тем не менее процесс идёт», - отметил российский министр.