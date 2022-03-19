Лавров заявил, что США «держат за руку» делегацию Украины на переговорах с РФ

Соединенные Штаты «держат за руку» украинскую делегацию на переговорах с Россией, не позволяя Киеву соглашаться на минимальные требования, выдвигаемые Москвой, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы всегда были за дипломатическое решение любых проблем, и по ходу боевых действий, когда Зеленский предложил переговоры, наш президент согласился, переговоры идут. Хотя украинская делегация, по большому счету, начала их с отбывания номера, как говорится, но потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны», - сказал Лавров, выступая на финале трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Но тем не менее процесс идёт», - отметил российский министр.
Проверена боеготовность воинских частей, дислоцированных в Шуше и Гадруте
Азербайджанский спецназ отработал в Нахчыване засаду и штурм в сложных зимних условиях
Президент Азербайджана поздравил тунисского коллегу с Днем независимости
Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий
Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году
Заявка на прокачку газа через Украину в субботу держится на максимуме
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
Из Баку в Киев отправлено более 30 тонн гумпомощи
Утверждено положение о временном реестре строений на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров