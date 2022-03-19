В ФРГ зарегистрировали более 200 тыс. беженцев из Украины

Власти ФРГ зарегистрировали на своей территории уже более 200 тыс. беженцев из Украины, передает в субботу Associated Press.

По данным МВД Германии. в стране насчитывается около 207,7 тыс. украинских беженцев.

При этом Associated Press поясняет, что реальное число беженцев из Украины в ФРГ может быть гораздо выше. Власти регистрируют лишь тех из них, кто прибывает на поездах или автобусах. Многие же украинцы, оказавшись, к примеру, в Польше, далее на машинах добираются до ФРГ: контроля на внутренних границах в ЕС фактически нет. Кроме того, украинцы, прибывшие в последние недели к родственникам в ФРГ, тоже не всегда учтены властями: в таких случаях регистрация людей как беженцев проводится лишь если они оформляют запрос на материальную помощь.