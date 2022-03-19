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СНГ 19.03.2022 17:45

Москва и Пекин будут укреплять сотрудничество - глава МИД РФ

Сотрудничество России и Китая в нынешних условиях будет только укрепляться, убежден глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас, конечно же, я думаю, это взаимодействие будет укрепляться, потому что в условиях, когда Запад грубейшим образом подрывает все устои, на которых зиждется международная система, конечно, нам надо задумываться, как двум великим державам, как дальше быть в этом мире», - сказал Лавров в ходе общения с участниками финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

Он отметил, что Запад «на данном этапе провозглашает задачу: сейчас расправимся с Россией, потом возьмемся за Китай».

Министр подчеркнул, что Китай рассматривается как угроза для Запада из-за экономического возвышения, между тем, оно началось с того, что в КНР приняли международные правила игры в экономике.

«И он на вашем поле, по вашим правилам вас обыгрывает. И что теперь, надо правила менять? Получается, так», - добавил Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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