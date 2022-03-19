Лавров заявил, что у РФ нет «шкурных» интересов в свете возможного выхода Ирана на рынок нефти

Россия не преследует «шкурных» интересов в связи с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, которая откроет Ирану путь на мировой нефтяной рынок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы в политике никогда друзей не предаем. Венесуэла нам друг, Иран - близкое очень государство. Во-вторых, мы не шкурничаем. А американцы шкурничают», - сказал министр в субботу в ходе общения с участниками финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России». Так Лавров ответил на вопрос о том, выгодна ли России реализация СВПД с учетом того, что иранская нефть после этого выйдет на мировой рынок.
Глава МИД отметил: «Они (американцы - ИФ) реально стали, видите, как: а, нужно русских уесть и проучить? А, ну хорошо, тогда бог с ним, с режимом в Каракасе. Бог с ним, с Ираном, давайте поскорее восстановим эту программу, лишь бы нам сейчас русских наказать».
По словам Лаврова, «бегают американцы на эту тему и к Саудовской Аравии, и к Эмиратам, и к Катару и по нефти, и по газу». «И все перечисленные страны, как и Венесуэла и Иран, четко говорят: когда будем рассматривать вопросы, связанные с появлением новых участников на рынке нефти, мы все привержены формату ОПЕК+, где на основе консенсуса обсуждаются и согласовываются квоты для каждого участника», - подчеркнул он.
«Я пока не вижу оснований полагать, что этот механизм будет каким-то образом разрушен. Никто в этом не заинтересован», - сказал Лавров.
Проверена боеготовность воинских частей, дислоцированных в Шуше и Гадруте
Азербайджанский спецназ отработал в Нахчыване засаду и штурм в сложных зимних условиях
Президент Азербайджана поздравил тунисского коллегу с Днем независимости
Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий
Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году
Заявка на прокачку газа через Украину в субботу держится на максимуме
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
Из Баку в Киев отправлено более 30 тонн гумпомощи
Утверждено положение о временном реестре строений на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров