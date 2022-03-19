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СНГ 19.03.2022 18:00

Лавров заявил, что у РФ нет «шкурных» интересов в свете возможного выхода Ирана на рынок нефти

Россия не преследует «шкурных» интересов в связи с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, которая откроет Ирану путь на мировой нефтяной рынок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы в политике никогда друзей не предаем. Венесуэла нам друг, Иран - близкое очень государство. Во-вторых, мы не шкурничаем. А американцы шкурничают», - сказал министр в субботу в ходе общения с участниками финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России». Так Лавров ответил на вопрос о том, выгодна ли России реализация СВПД с учетом того, что иранская нефть после этого выйдет на мировой рынок.

Глава МИД отметил: «Они (американцы - ИФ) реально стали, видите, как: а, нужно русских уесть и проучить? А, ну хорошо, тогда бог с ним, с режимом в Каракасе. Бог с ним, с Ираном, давайте поскорее восстановим эту программу, лишь бы нам сейчас русских наказать».

По словам Лаврова, «бегают американцы на эту тему и к Саудовской Аравии, и к Эмиратам, и к Катару и по нефти, и по газу». «И все перечисленные страны, как и Венесуэла и Иран, четко говорят: когда будем рассматривать вопросы, связанные с появлением новых участников на рынке нефти, мы все привержены формату ОПЕК+, где на основе консенсуса обсуждаются и согласовываются квоты для каждого участника», - подчеркнул он.

«Я пока не вижу оснований полагать, что этот механизм будет каким-то образом разрушен. Никто в этом не заинтересован», - сказал Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, СВПД, США, НЕФТЬ


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