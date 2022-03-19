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Дальнее зарубежье 19.03.2022 18:15

Болгария не будет направлять вооружение Украине - премьер

Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что его страна продолжит оказывать гуманитарную поддержку Украине, однако отправлять туда вооружение не собирается.

«Должен сказать, что на данном этапе мы не сможем отправлять военную помощь Украине. Это невозможно», - сказал премьер, слова которого приводит в субботу Associated Press.

Агентство отмечает, что София ранее согласилась разместить у себя дополнительный контингент НАТО, в частности - 150 пехотинцев США.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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