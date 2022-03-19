Лавров заявил, что поведение Запада подтверждает его ненадежность как экономического партнера

Запад подтвердил свою ненадежность как партнер по экономическому сотрудничеству и место для хранения золотовалютных резервов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Даже абстрагируясь от ситуации с Украиной, ситуации с санкциями, поведение Запада подтверждает его ненадежность ни как части света, где генерируются основные валюты резервные, ни как партнеров по экономике, ни как стран, где можно хранить золотовалютные резервы. Просто своруют», - сказал Лавров в ходе общения с участниками финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

По его словам, в связи с этим Россия укрепляет сотрудничество с другими странами, в частности, с Китаем.