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СНГ 19.03.2022 18:30

Лавров заявил, что поведение Запада подтверждает его ненадежность как экономического партнера

Запад подтвердил свою ненадежность как партнер по экономическому сотрудничеству и место для хранения золотовалютных резервов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Даже абстрагируясь от ситуации с Украиной, ситуации с санкциями, поведение Запада подтверждает его ненадежность ни как части света, где генерируются основные валюты резервные, ни как партнеров по экономике, ни как стран, где можно хранить золотовалютные резервы. Просто своруют», - сказал Лавров в ходе общения с участниками финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

По его словам, в связи с этим Россия укрепляет сотрудничество с другими странами, в частности, с Китаем.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАПАД, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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