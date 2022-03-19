В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 116 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791 тыс. 404, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 112 случаев.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре человека (накануне - шесть). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 651 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 780 тыс. 771 человек (+ 235 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 982 человека.
За сутки медики провели 5 тыс. 144 теста на коронавирус против 5 тыс. 153 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 662 тыс. 84 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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