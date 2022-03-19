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Здравоохранение 19.03.2022 18:47

В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 116 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791 тыс. 404, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 112 случаев.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре человека (накануне - шесть). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 651 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 780 тыс. 771 человек (+ 235 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 982 человека.

За сутки медики провели 5 тыс. 144 теста на коронавирус против 5 тыс. 153 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 662 тыс. 84 теста на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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