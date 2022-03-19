Азербайджанский спецназ отработал в Нахчыване засаду и штурм в сложных зимних условиях

Азербайджанский спецназ отработал на проходящих в сложных зимних условиях учениях в высокогорной местности Нахчывана засаду, штурм и размещение на территории, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.
В военном ведомстве отметили, что занятия на тему «Деятельность подразделений в высокогорной местности в суровые морозы» с подразделениями специального назначения войск Нахчыванского гарнизона проходят в соответствии с «Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год».
«На заснеженном учебном полигоне подразделения специального назначения отработали такие действия как засада, штурм и размещение на территории», - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.
«Личный состав изучает приемы и методы передвижения в снежно-буранных условиях, совершенствуя навыки стрельбы в гористой местности и в движении», добавили в Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
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