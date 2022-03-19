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Оборона 19.03.2022 19:43

Проверена боеготовность воинских частей, дислоцированных в Шуше и Гадруте

Первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев посетил подразделения, дислоцированные в освобожденных в ходе Второй Карабахской войны Шуше и Гадруте, в целях внезапной проверки боеготовности, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

«Отработаны навыки приведения поднятых по тревоге подразделений в высокую боевую готовность, практические умения принятия командирами оперативных решений и применения сил, укрепления боевого дежурства и иные действия», - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

Там отметили, что начальник Генштаба дал поручения соответствующим полномочным лицам по вопросам дальнейшего повышения уровня боевой, физической и морально-психологической готовности, укрепления воинской дисциплины и материально-технического обеспечения.

В ходе поездки Велиев ознакомился с условиями, созданными в одной из воинских частей коммандос, встретился с личным составом. «До внимания личного состава вновь было доведено, сколь высоко ценит президент Азербайджана, верховный главнокомандующий ВС страны Ильхам Алиев мужество и героизм, проявленные военнослужащими азербайджанской Армии в ходе Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Затем состоялось служебное совещание с участием командного состава. «Даны соответствующие поручения по дальнейшему повышению боеспособности подразделений, совершенствованию знаний и умений командного состава, изучению возможностей принятых на вооружение техники, оружия и приборов, продолжению учений в соответствии с условиями реального боя с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне, и современных методов ведения боя, а также повышению бдительности в праздничные дни», - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, ВЕЛИЕВ


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