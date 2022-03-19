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СНГ 19.03.2022 20:11

Путин снова обсудил с премьером Люксембурга ситуацию в регионе в связи с проведением РФ спецоперации

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттель в продолжение предыдущей беседы обсудили по телефону ситуацию в регионе в связи с проведением Россией специальной военной операции, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам, приводящих к многочисленным жертвам среди мирного населения.

В пресс-службе подчеркнули, что российским лидером «акцентирован также неприемлемый характер военно-биологической деятельности США в Украине, которая представляет огромную опасность как для России, так и для всей Европы».

«Беттель информировал о контактах с руководителями Украины и ряда других государств. Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей», - отмечается в сообщении.

Предыдущий телефонный разговор сторон состоялся 14 марта.

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Тэги: РОССИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, РАЗГОВОР


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