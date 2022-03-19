Министр экономики ФРГ опасается проблем с газом следующей зимой

Германия еще не гарантировала себе достаточных поставок газа, чтобы удовлетворить внутренний спрос следующей зимой, заявил в субботу министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
По сообщению европейских СМИ, он пояснил, что страна «еще не полностью» обеспечила себе поставки на зиму.
«Если нам не удастся получить больше газа для следующей зимы и если поставки из России прекратятся, то нам не хватит газа для отопления домов и для промышленности», - предупредил он.
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