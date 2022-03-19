Ослабление антироссийских санкций - вопрос времени, считает Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что США «постепенно начинают сползать с непоколебимых позиций» в пользу санкций в отношении России.

«Уже прозвучали осторожные заявления о возможной отмене большинства санкций. Оказывается, это всего лишь «инструмент», не пригодный для постоянного использования», - написал Медведев в своем Телеграм-канале.

Зампред Совбеза отмечает: «Госдеп США после первых истерических жестов постепенно начинает сползать со своих «непоколебимых» позиций».

По мнению Медведева, в отношении ослабления антироссийских санкций сегодня уже можно точно говорить «когда», а не «если». Он также обращает внимание на то, что ситуация с ценами на энергоносители в США и Европе запредельно плохая, и местные элиты пытаются свалить ее на Россию.

«Но народы этих стран - не старые маразматики из их русофобского руководства. Они все понимают и скоро предъявят им счет за цену «антироссийских санкций», которые оплачены из кошельков граждан западных стран», - пишет Медведев.