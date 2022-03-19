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Западные лидеры не знают, о чем конкретно ведут переговоры Киев и Москва - The Washington Post

Руководители западных стран не имеют четкой информации из Киева, о чем именно ведут переговоры представители Украины с РФ, пишет в субботу The Washington Post со ссылкой на неназванных американских и европейских официальных лиц.

«Западные лидеры не знают, какие конкретные меры любого соглашения о мирном урегулировании могут обсуждаться украинскими лидерами с Москвой», - отмечает издание.

По его информации, на Западе видят как оптимистичные сигналы Киева о ходе переговоров, так и пессимистичные.

«Противоречивые сигналы от Зеленского по поводу того, насколько он близок к соглашению, лишь добавляют беспокойства по поводу хода переговорного процесса», - говорится в статье.

Один из американских собеседников газеты предположил, что Киев пока сам не определился, какой тип соглашения украинские жители сочтут разумным.

«Там просто еще не приняли решения (по поводу того, о чем договариваться с Россией)», - заявил изданию неназванный европейский чиновник.

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Тэги: США, УКРАИНА, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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