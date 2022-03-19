Западные лидеры не знают, о чем конкретно ведут переговоры Киев и Москва - The Washington Post

Руководители западных стран не имеют четкой информации из Киева, о чем именно ведут переговоры представители Украины с РФ, пишет в субботу The Washington Post со ссылкой на неназванных американских и европейских официальных лиц.
«Западные лидеры не знают, какие конкретные меры любого соглашения о мирном урегулировании могут обсуждаться украинскими лидерами с Москвой», - отмечает издание.
По его информации, на Западе видят как оптимистичные сигналы Киева о ходе переговоров, так и пессимистичные.
«Противоречивые сигналы от Зеленского по поводу того, насколько он близок к соглашению, лишь добавляют беспокойства по поводу хода переговорного процесса», - говорится в статье.
Один из американских собеседников газеты предположил, что Киев пока сам не определился, какой тип соглашения украинские жители сочтут разумным.
«Там просто еще не приняли решения (по поводу того, о чем договариваться с Россией)», - заявил изданию неназванный европейский чиновник.
Проверена боеготовность воинских частей, дислоцированных в Шуше и Гадруте
Азербайджанский спецназ отработал в Нахчыване засаду и штурм в сложных зимних условиях
Президент Азербайджана поздравил тунисского коллегу с Днем независимости
Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий
Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году
Заявка на прокачку газа через Украину в субботу держится на максимуме
Летевшие из Баку в Стамбул самолеты Buta Airways совершили вынужденную посадку в Измире
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров