Три нефтесервисные зарубежные компании «большой четверки» заявили об уходе из РФ

Три крупнейшие международные нефтесервисные компании, входящие в «большую четверку», 19 марта заявили о планах ухода из России.
Первой сделала заявление о немедленном прекращении деятельности в России американская Halliburton. «Компания соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России», - говорится в сообщении на сайте.
Компания отмечает, что не имеет совместных предприятий на территории РФ. Поставки запчастей и продуктов в Россию были остановлены Halliburton несколько недель назад. «Мы глубоко опечалены войной в Украине. У нас есть сотрудники как в Украине, так и в России, и конфликт сильно влияет на них, их семьи и близких по всему региону. С самого начала этого конфликта мы уделяли первостепенное внимание безопасности сотрудников и соблюдению всех соответствующих санкций», - приводятся в сообщении слова президента и CEO Halliburton Джеффа Миллера (Jeff Miller).
Далее о свертывании планов в РФ сообщила международная Schlumberger. «Мы с огромной тревогой наблюдали за эскалацией конфликта в Украине», - приводятся слова главного исполнительного директора Оливье Ле Пеша. «В первую очередь, мы сосредоточены на здоровье, безопасности и защите наших сотрудников, коллег и их семей в Украине, России и во всем регионе», - отметил он.
«По мере развития ситуации мы оценивали наше будущее и решили немедленно приостановить внедрение новых инвестиций и технологий для операций в России. Мы продолжаем активно следить за этой динамичной ситуацией и будем осуществлять любую существующую деятельность в полном соответствии с действующими международными законами и санкциями», - добавил глава компании.
«Безопасность и надежность лежат в основе нашей компании, и мы призываем к прекращению конфликта и восстановлению безопасности в регионе», - подчеркнул Ле Пеш.
Baker Hughes также объявила о приостановке новых инвестиций в свои операции в России. Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции по мере выполнения текущих договорных обязательств, говорится на сайте.
«Кризис в Украине вызывает серьезную озабоченность, и мы решительно поддерживаем дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие, и наши сердца обращены к людям и семьям тех, кто пострадал», - сказал председатель и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли. «Здоровье и безопасность наших сотрудников, клиентов, партнеров и их семей всегда остается нашим главным приоритетом. Мы постоянно следим за ситуацией, и сегодняшнее объявление следует за внутренним решением, принятым нашим советом директоров и доведенным до руководящей команды в начале этой недели», - поясняет Baker Hughes.
Weatherford, входящая в четверку крупнейших нефтесервисных компаний мира, пока не сообщала о своих планах относительно России.
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