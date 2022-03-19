Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.03.2022 22:15

Три нефтесервисные зарубежные компании «большой четверки» заявили об уходе из РФ

Три крупнейшие международные нефтесервисные компании, входящие в «большую четверку», 19 марта заявили о планах ухода из России.

Первой сделала заявление о немедленном прекращении деятельности в России американская Halliburton. «Компания соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России», - говорится в сообщении на сайте.

Компания отмечает, что не имеет совместных предприятий на территории РФ. Поставки запчастей и продуктов в Россию были остановлены Halliburton несколько недель назад. «Мы глубоко опечалены войной в Украине. У нас есть сотрудники как в Украине, так и в России, и конфликт сильно влияет на них, их семьи и близких по всему региону. С самого начала этого конфликта мы уделяли первостепенное внимание безопасности сотрудников и соблюдению всех соответствующих санкций», - приводятся в сообщении слова президента и CEO Halliburton Джеффа Миллера (Jeff Miller).

Далее о свертывании планов в РФ сообщила международная Schlumberger. «Мы с огромной тревогой наблюдали за эскалацией конфликта в Украине», - приводятся слова главного исполнительного директора Оливье Ле Пеша. «В первую очередь, мы сосредоточены на здоровье, безопасности и защите наших сотрудников, коллег и их семей в Украине, России и во всем регионе», - отметил он.

«По мере развития ситуации мы оценивали наше будущее и решили немедленно приостановить внедрение новых инвестиций и технологий для операций в России. Мы продолжаем активно следить за этой динамичной ситуацией и будем осуществлять любую существующую деятельность в полном соответствии с действующими международными законами и санкциями», - добавил глава компании.

«Безопасность и надежность лежат в основе нашей компании, и мы призываем к прекращению конфликта и восстановлению безопасности в регионе», - подчеркнул Ле Пеш.

Baker Hughes также объявила о приостановке новых инвестиций в свои операции в России. Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции по мере выполнения текущих договорных обязательств, говорится на сайте.

«Кризис в Украине вызывает серьезную озабоченность, и мы решительно поддерживаем дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие, и наши сердца обращены к людям и семьям тех, кто пострадал», - сказал председатель и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли. «Здоровье и безопасность наших сотрудников, клиентов, партнеров и их семей всегда остается нашим главным приоритетом. Мы постоянно следим за ситуацией, и сегодняшнее объявление следует за внутренним решением, принятым нашим советом директоров и доведенным до руководящей команды в начале этой недели», - поясняет Baker Hughes.

Weatherford, входящая в четверку крупнейших нефтесервисных компаний мира, пока не сообщала о своих планах относительно России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕСЕРВИС, ИНОСТРАНЦЫ, УХОД


Похожие новости


Halliburton объявила о прекращении деятельности в России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az