Все белорусские дипломаты покинули Украину - посол

Белорусское посольство эвакуировано из Украины, сообщил посол республики в Киеве Игорь Сокол.
«Заблокированы были украинской стороной все финансовые счета, созданы невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно. Мы находились фактически на осадном положении, поэтому руководством, министерством иностранных дел страны было принято решение об эвакуации посольства», - заявил Сокол в эфире телеканала СТВ.
«Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и два члена семьи на семи машинах по тому коридору, которая предоставила украинская сторона, потому что в сторону Республики Беларусь они не смогли обеспечить безопасность. Мы вынуждены были выезжать в Республику Молдову», - сообщил посол.
«Наши машины были все с дипломатическими номерами, плюс на лобовом стекле каждой машины была обозначена надпись «дипломатическая миссия», поэтому сотрудники погранкомитета Украины видели, кто перед ними. Поэтому все действия, которые в последующем производила украинская пограничная служба, носили достаточно осознанный и провокационный характер. Нам по 2-3 часа на каждую машину с полным досмотром, выгрузкой вещей, вскрытием внутренних панелей автомобиля. Причем это делалось в достаточно беспардонной форме», - отметил Сокол.
Как сообщалось, украинские пограничники около 20 часов досматривали выезжавших из страны белорусских дипломатов в пункте пропуска Могилев-Подольский. Дипломаты прибыли в пункт пропуска 18 марта в 13:30, а последний сотрудник выехал в 9:00 19 марта.
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