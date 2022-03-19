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Социум 19.03.2022 22:55

Летевшие из Баку в Стамбул самолеты Buta Airways совершили вынужденную посадку в Измире

Самолеты азербайджанского лоукостера Buta Airways, совершавшие рейсы J2-9103 и J2-9105 из Баку в Стамбул, совершили вынужденную посадку в аэропорту Измира, сообщили в субботу вечером в авиакомпании.

«Самолеты авиакомпании Buta Airways, летевшие из Баку в Стамбул (рейсы J2-9103 и J2-9105) не смогли приземлиться в аэропорту Сабиха Гекчен из-за непогоды. Капитаны воздушных судов приняли решение приземлиться в аэропорту Измира», - говорится в сообщении Buta Airways в фейсбуке.

В субботу утром лоукостер сообщал о задержке рейса J2-9103 Баку-Стамбул из-за сильного снегопада в аэропорту турецкого мегаполиса.

Как отметили позже в компании, из-за непогоды самолеты вылетели из Баку с опозданием. «Но в связи с ухудшением погодных условий аэропорт назначения в данный момент ограничил прием самолетов по причине очистки взлетно-посадочной полосы от снега», - уточнил лоукостер.

В Buta Airways заверили, что самолеты вылетят из Измира сразу после возобновления работы стамбульского аэропорта.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, НЕПОГОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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