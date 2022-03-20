Зеленский заявил о необходимости мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого говорил, среди прочего, о поиске решений для мира.

«Говорили о нашем взаимодействии. О поиске решения для мира, для освобождения наших территорий. Для спасения наших людей», - заявил он в ночь с субботы на воскресенье в видеообращении.

«Уверен, вы понимаете, что переговоры непросты и неприятны. Но они необходимы. Ибо это - о жизни», - сказал Зеленский.

Украина, по его словам, всегда искала мирное решение. «Тем более, мы заинтересованы в мире сейчас», - заявил Зеленский.