Зеленский заявил о необходимости мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого говорил, среди прочего, о поиске решений для мира.
«Говорили о нашем взаимодействии. О поиске решения для мира, для освобождения наших территорий. Для спасения наших людей», - заявил он в ночь с субботы на воскресенье в видеообращении.
«Уверен, вы понимаете, что переговоры непросты и неприятны. Но они необходимы. Ибо это - о жизни», - сказал Зеленский.
Украина, по его словам, всегда искала мирное решение. «Тем более, мы заинтересованы в мире сейчас», - заявил Зеленский.
В Баку отреагировали на протест Еревана из-за участия представительницы ООН в заседании в Шуше
Проверена боеготовность воинских частей, дислоцированных в Шуше и Гадруте
Азербайджанский спецназ отработал в Нахчыване засаду и штурм в сложных зимних условиях
Болгария не намерена продлевать контракт с «Газпромом» и надеется на Азербайджан, ЕС и СПГ
Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий
Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 469,7 млн - университет Хопкинса
Летевшие из Баку в Стамбул самолеты Buta Airways совершили вынужденную посадку в Измире
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров