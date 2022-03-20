Си Цзиньпин призвал Байдена пересмотреть оценки и отказаться от неверных действий

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся беседы с президентом США Джо Байденом обратил внимание на необходимость для Соединенных Штатов изменить неверные оценки ситуации в мире и отказаться от ошибочных действий, пишет агентство «Синьхуа» в комментарии по итогам общения лидеров двух стран.

Агентство напомнило, что Си Цзиньпин заявил Бадену о том, что они, «как лидеры крупнейших стран, должны рассмотреть возможность надлежащего решения глобальных проблем, связанных с горячими точками, а также учитывать глобальную стабильность».

«Эти слова председателя Си Цзиньпина имеют смысл. В них между строк содержится напоминание Соединенным Штатам, что (...) если они будут продолжать неправильно оценивать ситуацию по основным глобальным вопросам и продолжать применять неправильные методы, это приведет только к дальнейшей эскалации ситуации, что, в свою очередь, обернется невосполнимыми потерями», - говорится в комментарии.

«Синьхуа» отмечает, что ряд принятых Западом во главе с США в недавнем прошлом односторонних санкций «не только не способствовали надлежащему разрешению связанных с этим острых проблем, но и еще больше усилили конфликты и даже привели к серьезным кризисам».

Агентство пишет, что Байден заверял Си Цзиньпина в том, что США не стремятся к «новой холодной войне» с Китаем, не поддерживают «независимость Тайваня» и не намерены вступать в конфликт с Китаем.

«Это именно то, что Байден пообещал Китаю на видеосвязи и в прошлом году», - говорится в публикации.

В связи с этим лидер КНР сказал, что китайско-американские отношения еще не вышли из затруднительного положения, созданного предыдущей администрацией США, но сталкиваются со все большим количеством проблем.

«Прямая причина заключается в том, что некоторые люди в Соединенных Штатах не выполнили важный консенсус, достигнутый главами государств, и не выполнили обещания президента Байдена», - пишет «Синьхуа».

Отдельные политики продолжают «провоцировать проблемы, затрагивающие основные интересы Китая», говорится в комментарии.

Это - поддержка сил «независимости Тайваня», попытки использовать проблемы Украины для распространения ложной информации и искажения позиции Китая и даже угрозы санкций, продолжающееся вмешательство во внутренние дела Китая по вопросам, связанным с Синьцзяном, Тибетом и Гонконгом, уточнило агентство.

«Очевидно, что это не то, как должна выглядеть ответственная страна, и не то, что должна делать уважаемая страна», - подчеркивает оно.

В публикации говорится, что Си Цзиньпин изложил Байдену позицию Китая по украинскому кризису.

Суть сводилась к тому, что «Китай не является прямой стороной в украинском вопросе, но, придерживаясь позиции ответственной державы, Китай играет конструктивную роль в установлении мира и продвижении переговоров».

«Все стороны должны совместно поддерживать российско-украинский диалог и переговоры, вести переговоры о результатах и мире. Соединенные Штаты и НАТО должны вступить в диалог с Россией, чтобы разрешить суть украинского кризиса и проблемы безопасности России и Украины», - процитировало «Синьхуа» заявление председателя КНР, добавив, что «Си Цзиньпин высказал свою позицию одним предложением».

«Чем сложнее ситуация, тем более спокойным и рациональным необходимо оставаться (....) Может ли региональная безопасность быть гарантирована укреплением или даже расширением военных блоков? Глубокая подоплека украинского кризиса заслуживает того, чтобы над ней задуматься», - отметило агентство.