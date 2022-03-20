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Дальнее зарубежье 20.03.2022 11:15

МИД Британии создал структуру для распространения в России информации про Украину

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс создала специальную структуру (GIC), которая блокирует российскую информацию про ситуацию в Украине и использует платную рекламу в российских социальных сетях для продвижения в России информации Запада, сообщило The Sunday Telegraph.

В нее вошли 35 штатных сотрудников различных министерств: иностранных дел, обороны, внутренних дел, Кабмина и Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта. Они отвечают за просмотр онлайн- и вещательных материалов для выявления того, что они считают «дезинформацией» России и борьбы с ней.

В связи с тем, что в России ограничен доступ к социальным сетям Запада, GIC поручает рекламным агентствам размещать под видом рекламы нужных западным политикам сообщений на таких сайтах, как ВКонтакте.

«Эта тактика направлена на то, чтобы такие материалы, как речь премьер-министра Джонсона, попадали на ноутбуки, планшеты или мобильные телефоны людей, которым никогда бы не пришло в голову узнать мнение британского правительства», - пишет издание.

Информационное подразделение «координирует работу с посольствами за рубежом по переводу и распространению своего контента перед размещением по всему миру», пишет газета. В частности, по ее данным, «официальные лица сейчас начинают распространять контент на китайском языке на фоне вопросов о потенциальной поддержке Китаем России».

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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