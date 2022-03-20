Количество случаев COVID-19 в мире превысило 469,7 млн - университет Хопкинса

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 469 млн 723 тыс. 19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 74 тыс. 571 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 млн 728 тыс. 165 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 971 тыс. 87.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 43 млн 7 тыс. 841, а число умерших от последствий заражения вирусом - 516 тыс. 479.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 млн 624 тыс. 435 человек, из них скончались 657 тыс. 389.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 24 млн 241 тыс. 956 инфицированных и 141 тыс. 931 умерший.

В Великобритании, по данным на утро субботы, заболели 20 млн 243 тыс. 940 человек, скончались 164 тыс. 99. Сведения на утро воскресенья пока не поступили.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 782,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 985 человек, Индии - 368, Бразилии - 3 тыс. 55, Франции - 2 тыс. 151, Великобритании - 2 тыс. 387.