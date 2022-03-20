Заявка на прокачку газа через Украину в воскресенье сохраняется на прежнем максимальном уровне

Загрузка украинского газотранспортного коридора в воскресенье держится на максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).

Как свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины», номинация на 20 марта составляет 106,6 млн куб. м, заявка на 19 марта была 106,6 млн куб. м.

Газопровод «Ямал-Европа», который транспортирует газ через Беларусь и Польшу в Германию, со вторника перешел в реверсный режим и до настоящего времени продолжает работать в этом направлении. Поставки газа из Германии в Польшу, то есть изъятие дополнительных объемов газа с главных европейских хабов, являются еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.