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СНГ 20.03.2022 11:30

Путин: укрепление стратегического партнерства РФ и Узбекистана отвечает интересам народов двух стран

Президент России Владимир Путин поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как говорится в телеграмме, размещенной в воскресенье на сайте Кремля, «за прошедшие десятилетия Россией и Узбекистаном накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях, налажено конструктивное взаимодействие в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур, координация усилий в противостоянии угрозам и вызовам региональной безопасности».

«Убежден, что мы будем и впредь всемерно укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнерство и союзничество. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии», - отметил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УЗБЕКИСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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