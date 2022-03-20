Путин: укрепление стратегического партнерства РФ и Узбекистана отвечает интересам народов двух стран

Президент России Владимир Путин поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как говорится в телеграмме, размещенной в воскресенье на сайте Кремля, «за прошедшие десятилетия Россией и Узбекистаном накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях, налажено конструктивное взаимодействие в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур, координация усилий в противостоянии угрозам и вызовам региональной безопасности».

«Убежден, что мы будем и впредь всемерно укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнерство и союзничество. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии», - отметил Путин.