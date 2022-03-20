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СНГ 20.03.2022 12:15

Россия и Кыргызстан вышли на стратегический уровень партнерства и союзничества - Путин

Москва и Бишкек продолжат наращивать весь комплекс двусторонних отношений в интересах региональной стабильности, заявил президент России Владимир Путин.

«Развивается содержательный политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных сферах. Москва и Бишкек эффективно взаимодействуют в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур», - говорится в обращении Путина к главе Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Российский президент подчеркнул, что за прошедшее время российско-кыргызские связи вышли на уровень стратегического партнёрства и союзничества.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних отношений на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности», - добавил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, КЫРГЫЗСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДИПОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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