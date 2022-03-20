Болгария не намерена продлевать контракт с «Газпромом» и надеется на Азербайджан, ЕС и СПГ

Болгария не намерена продлевать истекающий в этом году контракт на поставку российского газа - на фоне ситуации в Украине. Страна надеется на поставки из Азербайджана, СПГ и обсуждаемый механизм совместных закупок газа Евросоюза, сообщил в эфире национального радио BNR вице-премьер Ассен Василев.
«В этой ситуации никаких переговоров с «Газпромом» быть не может», - цитирует Василева агентство Bloomberg. «Мы провели переговоры как с Грецией, так и с Турцией» об использовании существующей инфраструктуры для поставок СПГ и увеличении поставок из Азербайджана, с которым у страны есть контракт, добавил он.
«Альтернативы есть. Старые трубы Трансбалканского потока (идет из России в Турцию через Украину, Молдову и Румынию - ИФ). Там пропускная способность около 20 млрд кубометров, можно использовать в обе стороны, нам нужно 3 млрд кубометров. Есть поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия», - приводит BNR цитаты интервью чиновника.
Он также добавил, что правительство надеется, что к концу лета заработает механизм Евросоюза по совместным поставкам, что позволит ЕС договариваться о более выгодных ценах, отмечает Bloomberg.
«В ближайшие 1-2 недели на европейском уровне будет обсуждаться общий газовый контракт для всего ЕС. Мы рассчитываем, что этот механизм заработает летом», - приводит BNR цитаты интервью.
На данный момент республика получает газ по 10-летнему контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЕАД «Булгаргаз» на поставку газа в объеме до 2,9 млрд куб. м в год на период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2022 года. В пакете мер Еврокомиссии по снижению зависимости от российского газа декларировано намерение не продлевать истекающие контракты с «Газпромом».
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