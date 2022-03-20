Saudi Aramco в 2021г увеличила прибыль в 2,2 раза

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2021 году благодаря высоким ценам на нефть и высокой марже переработки и нефтехимии выросла в 2,2 раза, до $110 млрд, сообщила компания.

При этом относительно «доковидного» 2019 года чистая прибыль компании выросла на 25%.

Свободный денежный поток Saudi Aramco вырос в 2021 году в 1,8 раза, до $139,4 млрд.

Компания объявила о намерении к 2027 году нарастить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки (с 9,2 млн б/с в 2021 году) и о потенциале увеличения добычи газа более чем на 50% к 2030 году. Общий объем добычи углеводородов Saudi Aramco в 2021 году составил 12,3 млн баррелей в сутки (в 2020 году - 12,4 млн б/с, из них 9,2 млн б/с - нефть).

«Хотя экономические условия значительно улучшились, перспективы остаются неопределенными из-за различных макроэкономических и геополитических факторов. (...) Мы признаем, что энергетическая безопасность имеет первостепенное значение для миллиардов людей во всем мире, поэтому мы продолжаем добиваться прогресса в увеличении наших мощностей по добыче сырой нефти, выполнении нашей программы по расширению газа и увеличении мощностей по производству жидких и химических веществ», - приводятся в пресс-релизе слова президента Saudi Aramco Амина Нассера.

Также компания планирует расширить свои мощности по производству жидких химикатов до 4 млн баррелей в сутки, развивать возможности экспорта водорода и стать мировым лидером в области улавливания и хранения углерода (CCS).

Капитальные вложения компании в 2021 году выросли на 18%, до $31,9 млрд, в основном за счет расширения добычной инфраструктуры, развития газового завода Танаджиб (Tanajib) и реализации программы эксплуатационного бурения. Aramco ожидает, что в 2022 году капитальные затраты составят примерно $40-50 миллиардов, а также прогнозирует дальнейший рост инвестиций примерно до середины десятилетия.

По итогам четвертого квартала Aramco объявила о выплате дивидендов в размере $18,8 млрд. Кроме того, совет директоров рекомендовал капитализировать нераспределенную прибыль в размере $4 млрд и распределить бонусные акции среди акционеров - по одной бонусной бумаге на каждые десять принадлежащих акций. Таким образом, всего за 2021 год компания направит на выплату дивидендов $75 миллиардов долларов, не считая бонусных акций.