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Внешняя политика 20.03.2022 13:05

В Баку отреагировали на протест Еревана из-за участия представительницы ООН в заседании в Шуше

Организация любого мероприятия на суверенных территориях Азербайджана и участие в нем представителей международных организаций не относится к компетенции Армении. Об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя протест МИД Армении из-за участия резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой в прошедшем на днях мероприятии в Шуше.

Посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН заседание состоялось 18 марта в Шуше, освобожденной азербайджанской армией в ходе Второй Карабахской войны 2020 года.

«Вмешательство Армении во внутренние дела другого государства является необоснованным и неприемлемым», - подчеркнула Абдуллаева.

Спикер МИД отметила, что «выдвижение Арменией до сих пор территориальных претензий к Азербайджану показывает, что страна не сделала правильных выводов из 44-дневной войны».

«Такая позиция МИД Армении является не чем иным, как попыткой воспрепятствовать усилиям Азербайджана совместно с ведущими членами международного сообщества по построению мира в регионе», - заявила она.

«Доводим до сведения МИД Армении, что Шуша - древняя территория Азербайджана. Этот город, колыбель азербайджанской культуры, наряду с другими территориями, был освобожден в 2020 году, и наша территориальная целостность была восстановлена», - подчеркнула Абдуллаева.

Спикер внешнеполитического ведомства заметила, что «ООН никогда не занимала нейтральную позицию по оставшемуся в прошлом армяно-азербайджанскому конфликту, напротив, в резолюциях, принятых Генеральной ассамблеей и Советом безопасности, поддерживала территориальную целостность Азербайджана».

«В связи с этим непонятно, к какому «нейтральному статусу» призывает МИД Армении», - заявили в МИД Азербайджана.

Абдуллаева добавила, что «чем раньше Армения примет реалии постконфликтного периода в регионе, тем полезнее это будет для данной страны».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ООН, МИД


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