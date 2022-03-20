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СНГ 20.03.2022 13:34

Минобороны РФ впервые сообщило об участии в операции в Украине кораблей Каспийской флотилии

Министерство обороны России сообщило о новом применении гиперзвукового оружия - комплексов «Кинжал», а также крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного и Каспийского морей для ударов по военным объектам Украины.

«Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области», - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины», - сказал он.

«Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники», - сказал он.

Операция в Украине - первое боевое применение «Кинжалов», о котором сообщается официально.

«Кинжал» - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 - МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Сообщалось, что опытно-боевое дежурство в Южном военном округе несут 10 МиГ-31К «Кинжал». С апреля 2018 года они несут дежурство над Каспийским морем.

20 марта Минобороны РФ впервые сообщило об участии в операции в Украине кораблей Каспийской флотилии. Ряд кораблей флотилии оснащен крылатыми ракетами большой дальности «Калибр».

«Калибр» - семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ «Новатор», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ


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