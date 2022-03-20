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СНГ 20.03.2022 14:07

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 31 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 31 тыс. 35 случаев, что почти на 1,9 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализирован за сутки 2 тыс. 551 человек, скончались от COVID-19 434 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

«По состоянию на 20 марта в РФ выявлено 31 тыс. 35 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 551 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 44,1%», - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в пяти субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 79 регионах. Ситуация осталась без изменений в одном регионе, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 434 человека, накануне сообщалось о 495 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 32 тыс. 958 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 1 923. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается 18 дней подряд.

«Выздоровели за сутки 74 675 человек, или на 22% меньше по сравнению с 19 марта», - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 582 тыс. 692 случая коронавирусной инфекции, 364 тыс. 492 умерших и 16 млн 209 тыс. 942 выписанных.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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