Чавушоглу заявил о сближении позиций на переговорах Москвы и Киева по урегулированию ситуации в Украине

России и Украине на переговорах по урегулированию конфликта удалось сблизить позиции по ряду пунктов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкой газете «Хюрриет».

«Есть совпадение позиций обеих сторон по важным вопросам, в том числе и критическим», - сказал он.

При этом министр отметил, что «некоторые проблемы следует решать на уровне руководителей».

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Беларуси, встреча продлилась пять часов. После стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи.