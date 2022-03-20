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Дальнее зарубежье 20.03.2022 14:40

Три российских миллиардера покинули правление еврейской благотворительной организации Genesis Group

Российские миллиардеры Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан вышли из совета директоров основанной ими Genesis Philanthropy Group (GPG), одной из крупнейших еврейских благотворительных организаций, после того, как подверглись санкциям со стороны Евросоюза, сообщает агентство JTA.

В электронном письме, где объявляется об их уходе, группа Genesis поблагодарила бизнесменов за поддержку еврейских благотворительных проектов, при этом санкции в отношении них упомянуты не были. «Чтобы гарантировать способность GPG оставаться верной своей миссии и опираться на фундамент, который мы создали за последние 15 лет, все трое вышли из состава совета директоров», - говорится в сообщении группы.

Также уточняется, что отставка не повлияет на недавнее обещание группы выделить $10 млн на гуманитарную помощь Украине.

Ушедших в отставку российских миллиардеров заменят два новых члена совета директоров - Сэнфорд Кардин и Исраэль Гольдшмидт.

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Тэги: РОССИЯ, ФОНД, УХОД


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