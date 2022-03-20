Прогнозы отдали первенство Макрону в первом туре выборов президента во Франции

Только невероятный сюрприз или какое-нибудь неожиданное крупное событие могут сменить ожидаемых соперников в последней дуэли президентской избирательной кампании во Франции, в которой с огромной долей вероятности будут участвовать Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен, пишет Le Journal du dimanche.
Комментируя данные института изучения общественного мнения Ifop за три недели до первого тура президентских выборов, издание предсказывает, что, по всей вероятности, «финальная конфронтация между Эмманюэлем Макроном и Марин Ле Пен, которую опросы почти систематически объявляли более двух лет, действительно состоится».
По результатам последнего опроса, по-прежнему победителем первого тура должен стать действующий президент Франции Макрон. Его рейтинг постепенно повышался в последние месяцы, и доля гипотетических избирателей, желающих проголосовать за него, достигает на сегодня 29,5%.
Президент уверенно опережает на 11 пунктов кандидата правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, у которой 18,5%. Такого разрыва между главными претендентами не наблюдалось со времен избирательной кампании 1988 года, в ходе которой завершавший первый мандат президент Франсуа Миттеран, также приблизился к 30% ожидавшихся голосов, отмечает Le Journal du dimanche.
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