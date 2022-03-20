В Бельгии автомобиль въехал в толпу участников карнавала

Пять человек погибли, по предварительным данным, в их числе ребенок, многие получили травмы в ДТП близ бельгийского города Ла-Лувьер в провинции Эно, где традиционные ряженые «Жили» собирались для местного карнавала.
Ранним воскресным утром в группу из двух десятков человек врезался автомобиль, сообщил телеканал RTBF. Полиция задержала водителя. По ее первым сообщениям, в автомобиле находились двое молодых людей, которые, пытаясь скрыться от полицейских, въехали в толпу участников карнавала.
Тем не менее, министр внутренних дел распорядился проверить, не является ли этот инцидент предумышленным покушением.
Работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура ведутся планомерно - Алиев
В Баку отреагировали на протест Еревана из-за участия представительницы ООН в заседании в Шуше
Проверена боеготовность воинских частей, дислоцированных в Шуше и Гадруте
Болгария не намерена продлевать контракт с «Газпромом» и надеется на Азербайджан, ЕС и СПГ
Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий
Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 469,7 млн - университет Хопкинса
Летевшие из Баку в Стамбул самолеты Buta Airways совершили вынужденную посадку в Измире
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров