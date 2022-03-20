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Дальнее зарубежье 20.03.2022 16:00

В Бельгии автомобиль въехал в толпу участников карнавала

Пять человек погибли, по предварительным данным, в их числе ребенок, многие получили травмы в ДТП близ бельгийского города Ла-Лувьер в провинции Эно, где традиционные ряженые «Жили» собирались для местного карнавала.

Ранним воскресным утром в группу из двух десятков человек врезался автомобиль, сообщил телеканал RTBF. Полиция задержала водителя. По ее первым сообщениям, в автомобиле находились двое молодых людей, которые, пытаясь скрыться от полицейских, въехали в толпу участников карнавала.

Тем не менее, министр внутренних дел распорядился проверить, не является ли этот инцидент предумышленным покушением.

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Тэги: МИР, БЕЛЬГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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