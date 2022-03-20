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СНГ 20.03.2022 15:20

В РФ могут сделать версию гиперзвуковой ракеты «Циркон» для оснащения самолетов

Авиационный вариант гиперзвуковой ракеты «Циркон» могут создать в России, у «НПО машиностроения» есть большой задел по данной версии, сообщил замгендиректора предприятия Анатолий Свинцов.

«По авиационной версии у нас тоже есть большой задел. Когда придет время, мы обязательно продолжим эту работу, а пока страна уже имеет гиперзвуковую авиационную ракету - это ракета «Кинжал», - сказал Свинцов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

По его словам, «Циркон» изначально разрабатывался в двух версиях - морской и авиационной. «Заказчиком было принято решение на первом этапе активизировать работу по созданию именно морской версии ракеты», - сказал он.

Морская гиперзвуковая ракета «Циркон» разработана корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». Ракету испытывают на Северном флоте.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин сообщил, что ракета «Циркон» будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов.

В декабре 2019 года российский лидер заявил, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой «Циркон» не только морского, но и наземного базирования.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морской ракеты «Циркон» запланированы на 2022 год, сообщал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

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Тэги: РОССИЯ, РАКЕТА, ГИПЕРЗВУК


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