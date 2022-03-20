В РФ могут сделать версию гиперзвуковой ракеты «Циркон» для оснащения самолетов

Авиационный вариант гиперзвуковой ракеты «Циркон» могут создать в России, у «НПО машиностроения» есть большой задел по данной версии, сообщил замгендиректора предприятия Анатолий Свинцов.
«По авиационной версии у нас тоже есть большой задел. Когда придет время, мы обязательно продолжим эту работу, а пока страна уже имеет гиперзвуковую авиационную ракету - это ракета «Кинжал», - сказал Свинцов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
По его словам, «Циркон» изначально разрабатывался в двух версиях - морской и авиационной. «Заказчиком было принято решение на первом этапе активизировать работу по созданию именно морской версии ракеты», - сказал он.
Морская гиперзвуковая ракета «Циркон» разработана корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». Ракету испытывают на Северном флоте.
В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин сообщил, что ракета «Циркон» будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов.
В декабре 2019 года российский лидер заявил, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой «Циркон» не только морского, но и наземного базирования.
Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морской ракеты «Циркон» запланированы на 2022 год, сообщал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура ведутся планомерно - Алиев
В Баку отреагировали на протест Еревана из-за участия представительницы ООН в заседании в Шуше
Проверена боеготовность воинских частей, дислоцированных в Шуше и Гадруте
Болгария не намерена продлевать контракт с «Газпромом» и надеется на Азербайджан, ЕС и СПГ
Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий
Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 469,7 млн - университет Хопкинса
Летевшие из Баку в Стамбул самолеты Buta Airways совершили вынужденную посадку в Измире
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров