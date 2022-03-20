В Словакии начинается развертывание системы ПВО Patriot

Первые натовские подразделения, в задачу которым поставлено развертывание системы ПВО Patriot, прибыли в Словакию, сообщает в воскресенье словацкое издание «Господарски новины».
Со ссылкой на министра обороны страны Ярослава Надя оно сообщает, что система будет размещена на военно-воздушной базе «Слиач» в центральной части Словакии.
Министр также отметил, что система Patriot не является заменой системе С-300 советского производства, которая стоит на вооружении Словакии. По его словам, речь идет о еще одном элементе обороны воздушного пространства страны.
Газета напоминает, что систему Patriot Словакии предоставили Германия и Нидерланды в рамках программы по усилению восточного фланга НАТО.
Ранее на этой неделе Надь заявил, что Братислава готова передать систему С-300 советского производства Украине, но при условии, что словацкая армия получит замену.
«Я понимаю, в чем сейчас нуждается Украина. Все мы стараемся помогать Украине, чем можем. Но я министр обороны Словакии, и должен прежде всего удовлетворять нужды словацкой обороны. На данный момент у нас в Словакии есть единственная система С-300, поэтому я не могу ее отдать, не имея альтернативы», - прокомментировал Надь слухи о том, что С-300 может быть направлена из Словакии в Украину.
Ранее Польша предлагала направить в Украину стоящие на вооружении страны истребители МиГ-29 советского производства, но так же в обмен на более современные американские самолеты. В Пентагоне же пришли к выводу, что передача этих самолетов Украине не принесет существенной пользы Киеву и к тому же может привести к эскалации в отношениях с Россией.
Работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура ведутся планомерно - Алиев
В Баку отреагировали на протест Еревана из-за участия представительницы ООН в заседании в Шуше
Проверена боеготовность воинских частей, дислоцированных в Шуше и Гадруте
Болгария не намерена продлевать контракт с «Газпромом» и надеется на Азербайджан, ЕС и СПГ
Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий
Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 469,7 млн - университет Хопкинса
Летевшие из Баку в Стамбул самолеты Buta Airways совершили вынужденную посадку в Измире
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров