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Дальнее зарубежье 20.03.2022 15:40

В Словакии начинается развертывание системы ПВО Patriot

Первые натовские подразделения, в задачу которым поставлено развертывание системы ПВО Patriot, прибыли в Словакию, сообщает в воскресенье словацкое издание «Господарски новины».

Со ссылкой на министра обороны страны Ярослава Надя оно сообщает, что система будет размещена на военно-воздушной базе «Слиач» в центральной части Словакии.

Министр также отметил, что система Patriot не является заменой системе С-300 советского производства, которая стоит на вооружении Словакии. По его словам, речь идет о еще одном элементе обороны воздушного пространства страны.

Газета напоминает, что систему Patriot Словакии предоставили Германия и Нидерланды в рамках программы по усилению восточного фланга НАТО.

Ранее на этой неделе Надь заявил, что Братислава готова передать систему С-300 советского производства Украине, но при условии, что словацкая армия получит замену.

«Я понимаю, в чем сейчас нуждается Украина. Все мы стараемся помогать Украине, чем можем. Но я министр обороны Словакии, и должен прежде всего удовлетворять нужды словацкой обороны. На данный момент у нас в Словакии есть единственная система С-300, поэтому я не могу ее отдать, не имея альтернативы», - прокомментировал Надь слухи о том, что С-300 может быть направлена из Словакии в Украину.

Ранее Польша предлагала направить в Украину стоящие на вооружении страны истребители МиГ-29 советского производства, но так же в обмен на более современные американские самолеты. В Пентагоне же пришли к выводу, что передача этих самолетов Украине не принесет существенной пользы Киеву и к тому же может привести к эскалации в отношениях с Россией.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, PATRIOT, РАЗВЕРТЫВАНИЕ

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