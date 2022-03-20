Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.03.2022 16:20

Реальный размах пятой волны COVID-19 не известен - эксперт

Недоумение обывателей в связи с весенним возобновлением распространения пандемии COVID-19 вызывают иронию экспертов, пишет французская газета Le Journal du dimanche.

«Вирус находится в процессе одомашнивания, но это может происходить только постепенно», - приводит издание слова швейцарского инфекциониста и эпидемиолога Дидье Питте.

По его мнению, «как и четыре других семейства коронавирусов прошлого, ответственных за зимние простуды, которые, к сожалению, мало интересовали нас до появления Sars-CoV-2 (COVID-19), этот вирус с нами навсегда».

Европейские специалисты видят три основные причины этой пятой волны коронавирусной инфекции, завершения которой так ожидали миллионы людей.

Во-первых, замену подварианта «Омикрон» BA.1 на BA.2 - другую, очень похожую мутацию, но примерно на 30% более контагиозную. «Омикрон», ужасно заразный вирус, проявляющий, как правило, незначительное количество симптомов, с начала января порождает чудовищную волну, реальных размеров которой мы еще не знаем», - объясняет профессор Питте.

По его словам, «даже во Франции, где все еще проводят много тестов, на самом деле насчитывается в пять-десять раз больше зараженных лиц, чем выявляется».

Вторая причина нового скачка инфекции в увеличении социальных контактов: дружеские объятия, возобновившиеся приятельские вечерники - все это началось значительно раньше отмены во Франции 14 марта обязательного ношения масок в закрытых помещениях и вакцинных пропусков.

«Человеческий фактор имеет огромное влияние на степень распространения вируса. Мы вернулись к нормальной жизни, и слишком немногие из нас все еще носят маски в закрытых помещениях», - комментирует пятую волну профессор-инфекционист и член французской медицинской академии Анн-Клод Кремье.

В-третьих, играет роль постепенное снижение иммунной защиты, полученной за счет вакцинации. «Плохая новость 2021 года - быстрое уменьшение эффективности предупреждающих инфекцию вакцин», - говорит Кремье. Но больше всего беспокоит «снижение защиты от тяжелых форм через четыре месяца после ревакцинации».

По этой причине власти предлагают четвертую дозу вакцин людям старше 80 лет, а лицам старше 60 лет или имеющим серьезные заболевания рекомендуется пользоваться масками при человеческих контактах в закрытых помещениях и избегать других ситуаций, связанных с риском заражения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, МНЕНИЯ


Похожие новости


Количество случаев COVID-19 в мире превысило 469,7 млн - университет Хопкинса Количество случаев COVID-19 в мире превысило 468,1 млн - университет Хопкинса Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 465,9 млн - университет Хопкинса Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 463,9 млн - университет Хопкинса Количество случаев COVID-19 в мире превысило 456,7 млн - университет Хопкинса Количество случаев COVID-19 в мире превысило 455,2 млн - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az