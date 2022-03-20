Работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура ведутся планомерно - Алиев

Азербайджан планомерно ведет широкомасштабные работы по благоустройству Карабаха и Восточного Зангезура, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В целом и в Карабахе, и в Восточном Зангезуре созидательные работы и благоустройство ведутся планомерно. Мы должны постараться в короткий срок, но максимально эффективно и с высоким качеством реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров, потому что ненавистный враг в период оккупации разрушил до основания все наши города, села, разрушил и осквернил все исторические памятники», - заявил Алиев в Суговушане, освобожденном в ходе Второй Карабахской войны 2020 года.

Глава государства выразил уверенность в том, что все намеченные цели будут выполнены.

«Сегодняшний сильный Азербайджан способен выполнить всю эту работу. Есть политическая воля, есть экономическая мощь, есть мобилизованность нашего народа, национальная солидарность находится на высочайшем уровне, и, конечно, славная историческая победа является источником гордости для каждого из нас», - заявил Алиев.

«Мы навсегда вернулись в Карабах и Восточный Зангезур и отныне будем жить здесь, на наших исторических землях вечно», - подчеркнул президент Азербайджана.

Р.Керимов