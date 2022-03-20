Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 20.03.2022 17:07

Работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура ведутся планомерно - Алиев

Азербайджан планомерно ведет широкомасштабные работы по благоустройству Карабаха и Восточного Зангезура, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В целом и в Карабахе, и в Восточном Зангезуре созидательные работы и благоустройство ведутся планомерно. Мы должны постараться в короткий срок, но максимально эффективно и с высоким качеством реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров, потому что ненавистный враг в период оккупации разрушил до основания все наши города, села, разрушил и осквернил все исторические памятники», - заявил Алиев в Суговушане, освобожденном в ходе Второй Карабахской войны 2020 года.

Глава государства выразил уверенность в том, что все намеченные цели будут выполнены.

«Сегодняшний сильный Азербайджан способен выполнить всю эту работу. Есть политическая воля, есть экономическая мощь, есть мобилизованность нашего народа, национальная солидарность находится на высочайшем уровне, и, конечно, славная историческая победа является источником гордости для каждого из нас», - заявил Алиев.

«Мы навсегда вернулись в Карабах и Восточный Зангезур и отныне будем жить здесь, на наших исторических землях вечно», - подчеркнул президент Азербайджана.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ЗАНГЕЗУР, СУГОВУШАН, ИНФРАСТРУКТУРА


Похожие новости


Парламент Азербайджана призвал Европарламент воздержаться от действий, мешающих нормализации отношений между Баку и Ереваном В Карабахе обнаружены массовые захоронения азербайджанцев - Госкомиссия Исполнительный директор МВФ по Азербайджану ознакомился с масштабами разрушений в Агдаме ANAMA привлекла частную компанию к разминированию в Карабахе Алиев: После завершения войны в Карабахе в результате подрыва на минах погибли 36 граждан Азербайджана В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022г будут построены 5 гидроэлектростанций - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az