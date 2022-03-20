Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в поселок Суговушан Тертерского района страны, освобожденный в ходе Второй Карабахской войны 2020 года, приняли участие в ряде мероприятий, сообщается на сайте главы государства в воскресенье.
Отмечается, что Алиев принял участие в церемонии открытия N-й воинской части министерства обороны страны и первого учебно-тренировочного сбора (УТС) по гребле, организованного Федерацией каноэ и гребли Азербайджана, заложил фундамент новой мечети и туристического комплекса.
Глава государства принял участие в презентации защищенной от сторонних воздействий современной 35-киловольтной изолированной кабельной линии с более низкими эксплуатационными расходами, впервые в Азербайджане проложенной ОАО «Азеришыг» в Суговушан.
Алиев также ознакомился с ремонтно-восстановительными работами, проведенными в частном доме общей площадью 92 кв. м, и посетил здание поселковой полной средней школы на 144 ученических места, которое будет отремонтировано.
Р.Керимов
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