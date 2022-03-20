Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

20.03.2022 17:48

Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в поселок Суговушан Тертерского района страны, освобожденный в ходе Второй Карабахской войны 2020 года, приняли участие в ряде мероприятий, сообщается на сайте главы государства в воскресенье.

Отмечается, что Алиев принял участие в церемонии открытия N-й воинской части министерства обороны страны и первого учебно-тренировочного сбора (УТС) по гребле, организованного Федерацией каноэ и гребли Азербайджана, заложил фундамент новой мечети и туристического комплекса.

Глава государства принял участие в презентации защищенной от сторонних воздействий современной 35-киловольтной изолированной кабельной линии с более низкими эксплуатационными расходами, впервые в Азербайджане проложенной ОАО «Азеришыг» в Суговушан.

Алиев также ознакомился с ремонтно-восстановительными работами, проведенными в частном доме общей площадью 92 кв. м, и посетил здание поселковой полной средней школы на 144 ученических места, которое будет отремонтировано.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СУГОВУШАН, ИНФРАСТРУКТУРА


Похожие новости


Работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура ведутся планомерно - Алиев

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az