В Эстонии неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства в городе Тарту

Флаг Российской Федерации был сорван неизвестными людьми со здания канцелярии посольства России в эстонском городе Тарту, сообщили СМИ со ссылкой на дипломатическое представительство РФ в Эстонии.
«Девятнадцатого марта был совершен очередной акт вандализма в отношении посольства России в Эстонии - сорван российский флаг со здания, где размещена канцелярия посольства в городе Тарту», - сообщило посольство России.
В посольстве выразили уверенность, что надругательство над государственным символом РФ явилось следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии, а также пренебрежительного отношения эстонских властей к своим обязательствам по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, на что посольство неоднократно обращало внимание.
Посольство исходит из того, что «виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, причиненный ущерб возмещен, а государственный флаг России возвращен на свое место».
Как отмечают СМИ Эстонии, после начала специальной военной операции России в Украине, произошло несколько инцидентов, связанных с посольством РФ в Эстонии. 26 февраля посольство РФ сообщало, что в ходе антироссийской акции в Таллине хулиганы забросали яйцами вход в консульский отдел посольства. В начале марта было совершено нападение на здание посольства России в Таллине, в результате чего было разбито окно.
Работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура ведутся планомерно - Алиев
В Баку отреагировали на протест Еревана из-за участия представительницы ООН в заседании в Шуше
Проверена боеготовность воинских частей, дислоцированных в Шуше и Гадруте
Болгария не намерена продлевать контракт с «Газпромом» и надеется на Азербайджан, ЕС и СПГ
Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий
Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 469,7 млн - университет Хопкинса
Летевшие из Баку в Стамбул самолеты Buta Airways совершили вынужденную посадку в Измире
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров