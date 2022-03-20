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Дальнее зарубежье 20.03.2022 18:10

В Эстонии неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства в городе Тарту

Флаг Российской Федерации был сорван неизвестными людьми со здания канцелярии посольства России в эстонском городе Тарту, сообщили СМИ со ссылкой на дипломатическое представительство РФ в Эстонии.

«Девятнадцатого марта был совершен очередной акт вандализма в отношении посольства России в Эстонии - сорван российский флаг со здания, где размещена канцелярия посольства в городе Тарту», - сообщило посольство России.

В посольстве выразили уверенность, что надругательство над государственным символом РФ явилось следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии, а также пренебрежительного отношения эстонских властей к своим обязательствам по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, на что посольство неоднократно обращало внимание.

Посольство исходит из того, что «виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, причиненный ущерб возмещен, а государственный флаг России возвращен на свое место».

Как отмечают СМИ Эстонии, после начала специальной военной операции России в Украине, произошло несколько инцидентов, связанных с посольством РФ в Эстонии. 26 февраля посольство РФ сообщало, что в ходе антироссийской акции в Таллине хулиганы забросали яйцами вход в консульский отдел посольства. В начале марта было совершено нападение на здание посольства России в Таллине, в результате чего было разбито окно.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ФЛАГ


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