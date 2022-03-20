Новый президент Южной Кореи переместит офис главы государства в квартал Минобороны

Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял решение переместить офис из президентской резиденции в Синем доме (корейское название: Чхон Ва Дэ) в здание, где сейчас расположено министерство обороны страны, информирует в воскресенье «Ренхап».
По данным агентства, таким образом он хочет дистанцироваться от «символа императорской власти» для того, чтобы показать свою близость народу.
Избранный президент также объявил, что переедет на новое место сразу после инаугурации, которая запланирована на 10 мая. В тот же день, по его словам, Синий дом будет открыт для посещений.
Агентство отмечает, что министерство обороны в свою очередь переедет в помещения, где сейчас расположен Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. Это здание также расположено в квартале, в котором сейчас находится оборонное ведомство.
О планах переезда Юн Сок Ёль заявлял еще в ходе предвыборной кампании, напоминает «Ренхап».
Кандидат Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии «Сила народа» победил на выборах президента в Южной Корее, которые прошли 9 марта.
Работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура ведутся планомерно - Алиев
В Баку отреагировали на протест Еревана из-за участия представительницы ООН в заседании в Шуше
Проверена боеготовность воинских частей, дислоцированных в Шуше и Гадруте
Болгария не намерена продлевать контракт с «Газпромом» и надеется на Азербайджан, ЕС и СПГ
Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий
Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 469,7 млн - университет Хопкинса
Летевшие из Баку в Стамбул самолеты Buta Airways совершили вынужденную посадку в Измире
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров