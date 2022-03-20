Франция заморозила активы ЦБ РФ на сумму более 22 млрд евро

Франция заморозила 22 млрд евро авуаров Центрального банка России, сообщил в воскресенье французский министр экономики Брюно Ле Мэр

«Заморожены более 22 млрд евро активов ЦБ РФ», - сказал он в эфире французского телерадиоканала RTL.

По его словам, такие санкции нанесут ущерб России, как государству, а также его руководству.

Кроме того, отметил Ле Мэр, «заморожены 150 млн евро на частных счетах и недвижимость на 539 млн евро».

Как ранее сообщалось, Россия из-за санкций США, Европы и их союзников, заблокировавших РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них - порядка $300 млрд.

«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», - сказал 13 марта глава Минфина Антон Силуанов в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» (телеканал «Россия-1») Павлу Зарубину, отметив, что часть золотовалютных резервов, включая Фонд национального благосостояния, заморожены.

Силуанов отметил, что из-за заморозки резервов у РФ возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе, долговых.

США 1 марта выпустили директиву, запрещающую американцам любые транзакции с Банком России, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Аналогичные решения анонсировали Великобритания, Япония, Канада, и Швейцария.

ЕС 28 февраля утвердил решение о замораживании активов Центрального банка РФ. «Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России», - говорилось в документе.

Заморозка международных резервов Центробанка РФ вошла в санкционный пакет Австралии.

Актуальная структура резервов не известна - подробную информацию Банк России раскрывает с лагом не менее чем в шесть месяцев. В последнее время российские власти активно меняли структуру резервов, уходя из геополитически рискованных, по их мнению, активов. Правда, безопасных с этой точки зрения резервных активов в мире крайне мало, так что полностью решить проблему до ее возникновения было бы невозможно.