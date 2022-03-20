Все четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании заявили о прекращении инвестиций в РФ

Weatherford International стала последней нефтесервисной компанией из «большой четверки», которая сделала заявление относительно работы в России, она прекращает инвестиции и внедрение технологий в РФ, сообщается на сайте компании.

«С момента начала кризиса мы продолжали оценивать нашу деятельность и предприняли ряд ответных мер. После введения санкций 24 февраля мы приостановили поставки, а также любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в Россия», - приводятся в сообщении слова президента и CEO Гириша Салиграма.

Он отметил, что Weatherford не имеет активных совместных предприятий или партнерств на территории РФ.

«Мы будем соблюдать меняющийся ландшафт санкций и продолжать выполнять существующие контрактные обязательства в рамках применимых международных законов и санкций. (. . .) Мы глубоко обеспокоены кризисом и призываем к скорейшему дипломатическому и мирному урегулированию», - сообщил Салиграм.

Таким образом, в течение нескольких дней о прекращении инвестиций в РФ заявили все четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании.

Первой сделала заявление о немедленном прекращении деятельности в России американская Halliburton. Далее о свертывании планов в РФ сообщила международная Schlumberger. Baker Hughes также объявила о приостановке новых инвестиций в свои операции в России.