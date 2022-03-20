В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 78 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791 тыс. 482, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 116 случаев.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались пять человек (накануне - четверо). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 656 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 780 тыс. 986 человек (+ 215 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 840 человек.
За сутки медики провели 5 тыс. 144 теста на коронавирус против 3 тыс. 956 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 666 тыс. 40 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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