Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Украинская сторона готова к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
«Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне. Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным», - заявил Зеленский.
При этом он подчеркнул, что Украина ни при каких условиях не может поступиться своей территориальной целостностью.
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