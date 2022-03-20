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Дальнее зарубежье 20.03.2022 19:40

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Украинская сторона готова к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне. Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным», - заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Украина ни при каких условиях не может поступиться своей территориальной целостностью.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПУТИН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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